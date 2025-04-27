Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мигрант украл велосипед, чтобы отработать смену

Мигрант украл велосипед, чтобы отработать смену

19-летний иностранный специалист заметил велик без замка на улице, украл его, отвез заказы на доставку и поехал домой, после этого его задержали.

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