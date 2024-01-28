Экс-теннисистка Шарапова поздравила Синнера с победой над Медведевым на AO

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Instagram обратилась к представителю Италии Яннику Синнеру, который в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержал победу над российским спортсменом Даниилом Медведевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии