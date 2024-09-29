Марк Цукерберг пообщался с цифровой копией. Оригинал стоял рядом

Марк Цукерберг пообщался с цифровой копией человека на презентации Meta Connect\u000D\u000AНа презентации Meta* Connect глава компании Марк Цукерберг представил несколько впечатляющих и местами жутковатых технологий.
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