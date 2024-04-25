О безопасном поведении рассказали общественным советникам в Северном округе

Такие встречи проходят в Северном округе ежемесячно. На этот раз она была в Дмитровском районе. С общественными советниками провел работу ведущий специалист службы ГО и ЧС Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ г.
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