Дмитрий Медведев: Противники России охвачены ужасом и паникой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале о панике и ужасе, охвативших противников России.
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