Россия отдала Таджикистану 250 миллионов рублей. Причем тут наркотики?

МВД России заключило с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает РБК. Россия выделила Агентству по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана 250 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве, рассчитанного на 2023-2025 годы.