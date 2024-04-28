Ремонт трамвайных путей изменит движение трамваев на улицах Народной и Руставели

С 28 апреля до 6 мая Как сообщила пресс-служба «Организатора перевозок», в связи с производством работ по послеосадочному ремонту трамвайных путей на Народной улице и Дальневосточном проспекте изменятся маршруты четырех трамваев с 02:00 28 апреля до 04:00 6 мая.
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