«Она больше не отвечала», — Киркоров раскрыл момент, после которого Пугачева пропала

Как бы не старался Филипп Киркоров защищать бывшую жену и говорить о том, как много теплых моментов их связывает, публика прекрасно понимает, что сейчас звезды совсем не общаются и, совершенно логично, что охлаждение отношений происходит со стороны Аллы Пугачевой.
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