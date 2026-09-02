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Банник за замком Психологический ужас 18+

Банник за замком Психологический ужас 18+

Лето в глухой деревне. Даша, её брат Колян и друг по кличке Козел возвращаются из клуба за полночь. Они сидят в огороде, любуясь звёздами, когда слышат тяжёлые шаги и грохот из запертой на замок бани.

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