Банник за замком Психологический ужас 18+

Лето в глухой деревне. Даша, её брат Колян и друг по кличке Козел возвращаются из клуба за полночь. Они сидят в огороде, любуясь звёздами, когда слышат тяжёлые шаги и грохот из запертой на замок бани.
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