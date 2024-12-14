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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20-летний Алекс Микельсен: «Как бы глупо это ни звучало, нужно учиться проигрывать, потому что это будет происходить постоянно»

20-летний Алекс Микельсен: «Как бы глупо это ни звучало, нужно учиться проигрывать, потому что это будет происходить постоянно»

Сейчас 20-летний американец – 41-я ракетка мира. – Что вы поняли о туре в этом году? – Тур беспощаден.

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