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Самарские власти согласовали новую выплату для военнослужащих

Самарские власти согласовали новую выплату для военнослужащих

Во время встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с представителями командования регионального гарнизона одной из главных тем беседы стало формирование новых воинских подразделений, в том числе вопросы, связанные с их обучением.

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