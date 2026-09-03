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За рулем

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Представлено российское моторное масло для работы на топливе любого качества

Представлено российское моторное масло для работы на топливе любого качества

Российский производитель SINTEC Lubricants выпустил на рынок полностью синтетическое моторное масло SINTEC Multi Fuel 7000.

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