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Медведев: глядя на биографию нового главкома ВСУ, испытываешь чувство омерзения

Медведев: глядя на биографию нового главкома ВСУ, испытываешь чувство омерзения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что испытывает к новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому омерзение как к "бандеровскому предателю".

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