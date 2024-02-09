Медведев: глядя на биографию нового главкома ВСУ, испытываешь чувство омерзения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что испытывает к новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому омерзение как к "бандеровскому предателю".
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