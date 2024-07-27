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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема о 37-летнем Довбне в «Спартаке»: «Надо срочно набрать Веллитону. Он поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит» 

Зарема о 37-летнем Довбне в «Спартаке»: «Надо срочно набрать Веллитону. Он поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит» 

«Надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в «Спартак». Поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме.

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