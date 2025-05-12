Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Юрий Юрченко
    Ша-калас никто не спрашивал и не будет...Пока вы не уснули...
  • Игорь Максаков
    Путин никоим образом не должен даже одним воздухом в здании дышать с этой морозотой у которого ширинка на жопе.Каллас выдвинула ...
  • Игорь Максаков
    фон дер бляйден тоже той же породы.Каллас выдвинула ...

Демократы захотели расследовать возможность получения Трампом «летучего дворца» от Катара

Демократы захотели расследовать возможность получения Трампом «летучего дворца» от Катара

Конгрессмен от демократической партии США Ричи Торрес требует начать расследование того, что президент страны Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов.

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