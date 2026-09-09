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Регионы России

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Головин намерен остаться в «Монако» до зимы

Головин намерен остаться в «Монако» до зимы

«Спартак» ведёт переговоры с «Монако» о возможном трансфере россиянина, предложив за игрока 19 миллионов евро и готовый контракт с зарплатой 4,5–5 миллионов евро в год.

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