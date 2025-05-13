Врач Лесков: полностью избежать ухудшения слуха у пожилых людей невозможно

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал «Москве 24» о причинах ухудшения слуха в пожилом возрасте. Оказывается, на здоровье ушей влияет не только дайвинг, но и питание, а также профессиональная деятельность в прошлом.
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