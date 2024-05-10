Reuters: саммит по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятья Запада

Предстоящий "саммит мира" по Украине в Швейцарии, который является самой амбициозной попыткой нейтральной страны выступить посредником в крупном военном конфликте, демонстрирует, как интересы Берна в экономике и безопасности все больше совпадают с интересами Запада в отношении России.
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