Reuters: саммит по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятья Запада

Предстоящий "саммит мира" по Украине в Швейцарии, который является самой амбициозной попыткой нейтральной страны выступить посредником в крупном военном конфликте, демонстрирует, как интересы Берна в экономике и безопасности все больше совпадают с интересами Запада в отношении России.