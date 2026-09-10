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Регионы России

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Ninkear представила 16-дюймовый ноутбук U9 Pro на базе Intel Core Ultra 9 185H

Ninkear представила 16-дюймовый ноутбук U9 Pro на базе Intel Core Ultra 9 185H

Компания Ninkear на выставке IFA 2026 в Берлине представила флагманский 16-дюймовый ноутбук U9 Pro, основанный на процессоре Intel Core Ultra 9 185H из семейства Meteor Lake.

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