Психолог рассказала, почему пожилые люди часто хоронят себя раньше времени и как им помочь

Почему некоторые люди не умеют жить в старости, начинают себя хоронить — пожил(а) и хватит? С чем связано и как с этим справиться? Советы для самого человека и его близких в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей дала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.