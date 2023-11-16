Психолог рассказала, почему пожилые люди часто хоронят себя раньше времени и как им помочь

Почему некоторые люди не умеют жить в старости, начинают себя хоронить — пожил(а) и хватит? С чем связано и как с этим справиться? Советы для самого человека и его близких в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей дала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
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