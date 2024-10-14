Сокращенная рабочая неделя ожидает нас в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября будет выходным днем, следует из производственного календаря.
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Сокращенная рабочая неделя ожидает нас в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября будет выходным днем, следует из производственного календаря.