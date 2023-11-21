Украинская сторона утверждает, что ПВО ВСУ сбили девять из десяти атаковавших «Гераней»

Украинское Минобороны отчиталось о якобы сбитых девяти из десяти использовававшихся для традиционной ночной атаки на военные объекты киевского режима российских беспилотников "Герань", а также одну ракету "Искандер".
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