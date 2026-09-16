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Самые высокие британские наследники: в Сети обсуждают рост Шарлотты, Джорджа и Луи

Самые высокие британские наследники: в Сети обсуждают рост Шарлотты, Джорджа и Луи

Старший сын уже перегнал маму Чужие дети растут быстро, и остается только удивляться: когда принц Джордж перегнал маму по росту? В Сети пытаются выяснить, какой рост у Джорджа, его брата Луи и сестры Шарлотты.

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