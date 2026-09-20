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Орловские новости

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Выборы в Орловской области завершились, начался подсчёт голосов

Выборы в Орловской области завершились, начался подсчёт голосов

Явка на выборах в Орловской области превысила 50%, став выше, чем в 2021 и 2016 годах.Выборы в Орловской области завершены.

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