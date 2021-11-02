Пять закоулков тьмы и света в извилинах: где наш мозг порождает добро и зло

Где в нашем мозге зарождаются добрые и злые поступки?Где в нашем мозге зарождаются добрые и злые поступки?Когда речь идет о мозге, едва ли получится дать точный ответ на вопрос: «Не подскажете ли, в каком кабинете я могу найти Доктора Зло (или Добро, нас в данный момент интересуют оба)?» Дело в том, что многие области отвечают за самые разные задачи и в зависимости от обстоятельств заставляют одного и того же человека совершать что-то ужасное или, наоборот, устраивать аттракционы невиданной щедрости.