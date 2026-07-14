Крючок для Эрдогана: БПЛА Украины бьют по «Голубому потоку», вынуждая Турцию переходить на СПГ из США

Анкара радуется своим успехам на саммите НАТО, но рискует попасть в энергокабалу к дорогому американскому другу Мария Кузнецова Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Киевский режим не оставляет попыток сорвать поставки российского газа через Черное море.
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