220 — напряжение в сети РЖД. Профицит, которого нет: при 200 тысячах «лишних» вагонов на железных дорогах наблюдается их дефицит

Дискуссия о величине потребного парка в очередной раз вызвала ряд вопросов, один из которых: действительно ли в России образовался профицит вагонов? Тема тем более актуальна, что некоторые операторы, несмотря на «лишние» 220 тысяч единиц подвижного состава на сети РЖД, говорят о дефиците.