Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Удар по РЛС «Воронеж»: У России появился повод пригласить хуситов в «Артек»

В военных пабликах со вчерашнего дня обсуждают появившуюся фотографию, которую выдают за последствия удара украинского дрона по находящемуся в Краснодарском крае радару, входящему в систему ядерных сил и установленному для предупреждения о ракетном нападении на Россию.

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Комментарии
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Наталья Романенко
Сколько можно рисовать картинки, прямо детский сад, не заметили, что война идет на уничтожение
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15 час.
ЕД
Евгений Дудко
пока будем чухаться нас уничтожат а генералы живут в другой странн
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2 час.
Сергей Федотов
Какое к псам вселенским &quot;ослепление&quot;? Даже если это не вброс, это что, единственный в стране радиолокатор ДРЛО?
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1 час.

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