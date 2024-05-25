Удар по РЛС «Воронеж»: У России появился повод пригласить хуситов в «Артек»

В военных пабликах со вчерашнего дня обсуждают появившуюся фотографию, которую выдают за последствия удара украинского дрона по находящемуся в Краснодарском крае радару, входящему в систему ядерных сил и установленному для предупреждения о ракетном нападении на Россию.