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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Омской области стали участниками Всероссийского молодежного форума «Дружба. Единство. Согласие.»

Юнармейцы Омской области стали участниками Всероссийского молодежного форума «Дружба. Единство. Согласие.»

В рамках мероприятия для юных патриотов была проведена встреча с потомками выдающихся советских военачальников.

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