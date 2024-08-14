Сенатор и АП забирают Братск у правившего 20 лет мэра-единоросса

На выборах мэра Братска (Иркутская область) случился конфликт федерального масштаба: действующий сенатор от ЕР Андрей Чернышев по согласованию с администрацией президента выдвинул самовыдвиженцем своего кандидата Александра Дубровина против действующего мэра-единоросса Сергея Серебренникова, который правит городом с 2005 года и пошел на новый срок при поддержке губернатора Игоря Кобзева.