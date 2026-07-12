Источники сообщили, зачем Зеленскому понадобился роспуск Кабмина

Почему отставка Юлии Свириденко оказалась неожиданной для большинства наблюдателей? Кто такой Сергей Корецкий и почему его считают ключевым менеджером «Семьи»? Останется ли правительство под полным контролем окружения Зеленского после рокировки? И ждать ли контрудара по антикоррупционным органам после новых назначений? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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