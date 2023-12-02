НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    В Новосибирске был 6 час. и платежи по картам тоже не проходили.Сбой произошел в ...
  • Лариса Поплавская
    Бедные жители улицы Лермонтова.  На наших улицах тоже растут тополя под благовидным предлогом легких города, и что вл...55 саженцев топол...
  • чвсатпкьл
    Вот тополиного пуха прибудет летом. 😀😀55 саженцев топол...

50 тысяч кубометров снега изготовили для трасс на горе Пихтовой в Братска: сезон открыт

50 тысяч кубометров снега изготовили для трасс на горе Пихтовой в Братска: сезон открыт

50 тысяч кубометров снега изготовили для подготовки горнолыжных трасс на горе Пихтовой. Об этом рассказал на брифинге, посвященном предстоящему открытию зимнего спортивного сезона, директор Комплекса зимних спортивных сооружений Аркадий Шибин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх