50 тысяч кубометров снега изготовили для трасс на горе Пихтовой в Братска: сезон открыт

50 тысяч кубометров снега изготовили для подготовки горнолыжных трасс на горе Пихтовой. Об этом рассказал на брифинге, посвященном предстоящему открытию зимнего спортивного сезона, директор Комплекса зимних спортивных сооружений Аркадий Шибин.