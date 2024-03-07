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Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Руну»

В группе Б «Нижний Новгород» примет «Руну». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Группа Б Пари Нижний Новгород – Руна Дата проведения 7 марта, 19.

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