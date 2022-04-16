rostovgazeta

282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Армянам нет веры ни в чемДепутат Заксобран...
  • Михаил Бутов
    Почему без суда? За преступления по указанной статье : "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадца...Бастрыкин огласил...
  • Валентин Щербаков
    Поймать и уничтожить без суда и следствия, только так.Бастрыкин огласил...

Названы самые богатые депутаты Госдумы от Ростовской области

Названы самые богатые депутаты Госдумы от Ростовской области

За год Никонов, который является депутатом от «Единой России», заработал 25,4 миллиона рублей. Кроме того, у него в собственности есть два садовых земельных участка площадью 700 и 750 квадратных метров и один, находящийся в долевой собственности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх