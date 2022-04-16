Названы самые богатые депутаты Госдумы от Ростовской области

За год Никонов, который является депутатом от «Единой России», заработал 25,4 миллиона рублей. Кроме того, у него в собственности есть два садовых земельных участка площадью 700 и 750 квадратных метров и один, находящийся в долевой собственности.
За год Никонов, который является депутатом от «Единой России», заработал 25,4 миллиона рублей. Кроме того, у него в собственности есть два садовых земельных участка площадью 700 и 750 квадратных метров и один, находящийся в долевой собственности.
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