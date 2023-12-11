Он высказался об этом на встрече со школьниками и студентами накануне Дня Конституции.Дмитрий Медведев допустил точечные изменения в Конституции РФ, выступая накануне Дня Конституции перед студентами и школьниками, отличниками учебы и победителями различных олимпиад.
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