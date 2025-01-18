«Ъ»: осуждённый за коррупцию экс-генерал ВС России Огиенко желает пойти на СВО

Бывший командир 1-й армии ПВО-ПРО ВС России Константин Огиенко, недавно приговорённый к восьми годам колонии и лишённый звания генерал-майора, заявил о желании отправиться в зону специальной военной операции (СВО) в звании рядового.
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