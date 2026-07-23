Лантратова рассказала об обмене с Лубинцом справками для выплат семьям погибших

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ТАСС рассказала, что ей удалось наладить с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оперативный обмен справками, которые необходимы в том числе для получения семьями погибших всех выплат.