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ТАСС

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Лантратова рассказала об обмене с Лубинцом справками для выплат семьям погибших

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ТАСС рассказала, что ей удалось наладить с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оперативный обмен справками, которые необходимы в том числе для получения семьями погибших всех выплат.

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