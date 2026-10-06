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Новости Липецка

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Липецкий караоке-клуб заплатит 60 тысяч за песни без лицензии

Липецкий караоке-клуб заплатит 60 тысяч за песни без лицензии

Караоке-клуб в Липецке оштрафован на 60 тысяч рублей за исполнение песен без лицензионного договора и выплаты вознаграждения авторам.

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