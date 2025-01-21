Царьград Коллаж Царьграда "Мы здесь власть!": Мигрантов сбивают в организованную группу.
"Мы здесь власть!": Мигрантов сбивают в организованную группу. Кто возглавил движение?
Комментарии
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Сергей Киселев
Давно пора гнать и этих "ЛЖЕ-МУФТИЕВ" и их паству!
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2 час.
Татьяна Курочкина
ВЫМЕТАТЬ ЭТИХ ВОНЮЧИХ ИШАКОВ,ЭТИХ НЫМЫТЫХ УРЮКОВ ПОГАНЫМ ВЕНИКОМ ‼️☝🏻НЕЧЕГО ПОГАНИТЬ НАШУ СТРАНУ своими средневековыми низменными извращённым понятиями ‼️☝🏻 По наущению чопорных англичан ,слюной ЯДОВИТОЙ БРЫЗГАЮЩИХ НА НАШУ РУСЬ С 16-ГО ВЕКА ,а может и раньше☝🏻‼️‼️‼️‼️‼️
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1 час.
Татьяна Курочкина
Эти ЖАДНЫЕ И ХИТРО(Ж..)МУДРЫЕ "пастыри" непримиримых "ПЛЯШУТ ПОД ДУДКУ" ЗЛЫДНЕЙ-АНГЛИЧАН☝🏻‼️
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1 час.
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