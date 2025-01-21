"Мы здесь власть!": Мигрантов сбивают в организованную группу. Кто возглавил движение?

Сергей Киселев Давно пора гнать и этих "ЛЖЕ-МУФТИЕВ" и их паству!

Татьяна Курочкина ВЫМЕТАТЬ ЭТИХ ВОНЮЧИХ ИШАКОВ,ЭТИХ НЫМЫТЫХ УРЮКОВ ПОГАНЫМ ВЕНИКОМ ‼️☝🏻НЕЧЕГО ПОГАНИТЬ НАШУ СТРАНУ своими средневековыми низменными извращённым понятиями ‼️☝🏻 По наущению чопорных англичан ,слюной ЯДОВИТОЙ БРЫЗГАЮЩИХ НА НАШУ РУСЬ С 16-ГО ВЕКА ,а может и раньше☝🏻‼️‼️‼️‼️‼️