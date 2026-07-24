«Еле ноги волочу»: Пугачева впервые призналась о проблемах со здоровьем

Артистка неожиданно поделилась, что ей тяжело передвигаться. Алла Пугачева Социальные сетиУехавшая из России 77-летняя Алла Пугачева, которая последние годы ведет закрытый образ жизни, впервые публично призналась о своих проблемах со здоровьем.