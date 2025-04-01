В России высказались о возможной цели новых переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонного звонка, анонсированного американским лидером, могут продолжить обсуждение темы урегулирования украинского конфликта и обсудить детали мирных договоренностей, допустил в разговоре с «Лентой.
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