Wildberries снизил штрафы для продавцов

Wildberries с 7 октября снижает штрафы для продавцов, работающих по модели FBS (доставка со склада селлера), за задержку отгрузки товаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым