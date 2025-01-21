Депутат Дагделен призвала снова импортировать нефть из РФ для НПЗ в Шведте

Депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X заявила, что Германия должна возобновить работу «Северного потока — 2» и поставки нефти из РФ на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте с целью восстановить конкурентоспособные цены на энергоносители.