Президент России утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года Российский президент Владимир Путин утвердил ещё 30 мая Стратегию развития Военно-Морского Флота (ВМФ) России до 2050 года.
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Президент России утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года Российский президент Владимир Путин утвердил ещё 30 мая Стратегию развития Военно-Морского Флота (ВМФ) России до 2050 года.
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