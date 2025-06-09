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Президент России утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Президент России утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года Российский президент Владимир Путин утвердил ещё 30 мая Стратегию развития Военно-Морского Флота (ВМФ) России до 2050 года.

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