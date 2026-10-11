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Мировое обозрение

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«Сами за это заплатят»: В BSW предрекли Европе расплату за поддержку Украины

«Сами за это заплатят»: В BSW предрекли Европе расплату за поддержку Украины

Главное в тезисах: Тезис 1: Внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен публично предрекла Европе расплату за безоговорочную поддержку Украины и курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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