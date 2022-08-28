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Попробуйте найти настоящие и выдуманные рекомендации европейцам о том, как экономить электроэнергию

Попробуйте найти настоящие и выдуманные рекомендации европейцам о том, как экономить электроэнергию

Европейцы стремятся отказаться от энергоресурсов из России, насколько это возможно. Местные власти, врачи и журналисты начали давать советы о том, как сэкономить на воде и свете, а в некоторых регионах уже штрафуют за несоблюдение антикризисных мер.

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