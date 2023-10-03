Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»

Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»

Накопилось за сентябрь столько всего зловонного в «мягком подбрюшье» России, грех не взять в руки скальпель.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
На Украине всё жалели мирное население, теперь в разных &quot;станах&quot; жалеем! Жаль эти мигранты не могут шарахнуть по Кремлю и по Думе так, чтобы стены шатались, а власть поносом мучилась. Глядишь, дошло бы наконец, какого шайтана они выпустили в России.
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3 час.
роман романыч
американцы нашли себе новых папуасов,папуасы приехали за бусами
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2 час.
ЕП
Евгений Питерский
На двух стульях сидеть невозможно, как и служить двум господам! Хорошо, идите в услужение новым хозяевам, дело ваше, это ваш выбор, но обратного пути не бывает! А, о России, ее помощи и покровительстве забудьте навсегда... Долги назад с %, они списаны не будут, Россия передумала Вам долги прощать, и любой ценой, хоть себя в рабство продайте с детьми, а деньги надо отдать и с %, или пусть Америка за Вас заплатит, по Вашим долгам! Раз Вы ей теперь ей служите, без разницы откуда, но деньги назад! Как хотите и откуда хотите! А, мигрантов массово депортировать, как граждан недружественных России стран - домой! Скажите спасибо вашим правительствам за предательство России, а заработка в России вам больше не будет! Живите дома на дотации США, если они конечно, будут вас кормить, такую то ораву!))) А, заработка в РФ вам больше нет, за предательство
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2 час.

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