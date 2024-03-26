Настроение поганое. Теракт в «Крокусе» - как Цусима, что обнажила все гнилость и бессилие. Вопросов и неувязок – тьма.
ЦУСИМА НОМЕР …ДЦАТЬ
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Настроение поганое. Теракт в «Крокусе» - как Цусима, что обнажила все гнилость и бессилие. Вопросов и неувязок – тьма.
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