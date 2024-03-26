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ЦУСИМА НОМЕР …ДЦАТЬ

ЦУСИМА НОМЕР …ДЦАТЬ

Настроение поганое. Теракт в «Крокусе» - как Цусима, что обнажила все гнилость и бессилие. Вопросов и неувязок – тьма.

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