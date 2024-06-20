Немцы в восторге от канцлера Бербок

Алексей Горшков

Да не только Германия! Вообще меня ИЗУМЛЯЕТ качество западного "политикума"! Ведь "без слёз не взглянешь"! Разрыв между мнением своего населения и своим ЯРЧЕ всех выразила Министр иностранных дел Германии батутистка Бербок. Как и все дебилы,она, не имея мозгов на завуалированную дипломатическую фразу, ЛЯПНУЛА ГОЛУЮ ПРАВДУ, типа: "Да пофиг мне до немцев,главное - Украине помогать"! Уже понятно,что Евросоюз - вашингтонский рейхкомиссариат "Европа", верхушки европейских стран - также несамостоятельны,потому и власти европейских государств такие м-м... скажем так - "средненькие" - ТАКИМИ ЭЛЕМЕНТАРНО УПРАВЛЯТЬ ЛЕГЧЕ !!! Мне кажется - НАДО ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ ЭТОГО ПОЛЬЗУ !!! Я ужасаюсь - что бы на их месте учудил хотя и СВОЛОЧЬ, но УМНИЦА Черчилль. А тут - как на подбор ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕБИЛЫ - ЖоПЕз со своим "садом", Анна, которая Лена, Бербок с её "360 градусами", "ливерная колбаса" Шольц и тому подобная ШВАЛЬ во главе со своим заокеанским самоходным дедом, здоровающимся с пустотой! Да нам с такими "спарринг-партнёрами" просто ПОВЕЗЛО !!! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Грузии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE ("глубинного государства"), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ ТАЙНАЯ СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!