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Спички - не игрушка

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Немцы в восторге от канцлера Бербок

Немцы в восторге от канцлера Бербок

«Все возможно»: Анналена Бербок не исключает, что будет баллотироваться на пост канцлера Комментарии немцев: Если она станет канцлером, я эмигрирую из Германии.

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Комментарии
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Гена Саваторов
у всех есть лидеры: у обезьян, диких кошек. наверно в дурдоме тоже. к какому виду отнести бербок ?
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12 час.
Алексей Горшков
Да не только Германия! Вообще меня ИЗУМЛЯЕТ качество западного &quot;политикума&quot;! Ведь &quot;без слёз не взглянешь&quot;! Разрыв между мнением своего населения и своим ЯРЧЕ всех выразила Министр иностранных дел Германии батутистка Бербок. Как и все дебилы,она, не имея мозгов на завуалированную дипломатическую фразу, ЛЯПНУЛА ГОЛУЮ ПРАВДУ, типа: &quot;Да пофиг мне до немцев,главное - Украине помогать&quot;! Уже понятно,что Евросоюз - вашингтонский рейхкомиссариат &quot;Европа&quot;, верхушки европейских стран - также несамостоятельны,потому и власти европейских государств такие м-м... скажем так - &quot;средненькие&quot; - ТАКИМИ ЭЛЕМЕНТАРНО УПРАВЛЯТЬ ЛЕГЧЕ !!! Мне кажется - НАДО ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ ЭТОГО ПОЛЬЗУ !!! Я ужасаюсь - что бы на их месте учудил хотя и СВОЛОЧЬ, но УМНИЦА Черчилль. А тут - как на подбор ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕБИЛЫ - ЖоПЕз со своим &quot;садом&quot;, Анна, которая Лена, Бербок с её &quot;360 градусами&quot;, &quot;ливерная колбаса&quot; Шольц и тому подобная ШВАЛЬ во главе со своим заокеанским самоходным дедом, здоровающимся с пустотой! Да нам с такими &quot;спарринг-партнёрами&quot; просто ПОВЕЗЛО !!! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: &quot;Работает - значит эффективно&quot;, то сейчас очевидно, что &quot;засбоило&quot; - уже не &quot;тянет&quot;, НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине &quot;прошёл&quot; - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Грузии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE (&quot;глубинного государства&quot;), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ ТАЙНАЯ СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!
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10 час.
Вячеслав Rfvtytd
Германия уже сейчас начинает делиться снова на ФРГ и ГДР,при чём добровольно ,а с приходом этой попрыгуньи с пустой головой,начнётся уже обратный процесс,😀ФРГ добровольно присоединиться к ГДР и построит стену от ЕС😀
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7 час.

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