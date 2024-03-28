Рынок повышается, покупают золотодобытчиков

Российский рынок открыл торги в четверг, 28 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,18% до 3309,97 пункта, индекс РТС прибавил 0,27% до 1132,94 пункта.
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